توظيف خريجات كلية فاطمة للعلوم الصحية في مستشفى ريم أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ إتفاقية تعاون مع مستشفى ريم أبوظبي، يتم بموجبها توظيف خريجات الكلية في تخصصاتهم الطبية والصحية المتنوعة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في المستشفى، إضافة الى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية في المستشفى.



أوضح مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور أحمد العور أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية "أبوظبي التقني" لصناعة الكفاءات الوطنية الماهرة في كافة التخصصات الصحية والطبية، بما يساهم في توطين القطاع الصحي بالدولة، لافتا الى أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص الرعاية العلمية والعملية لطالبات الكلية، حيث تمنح مستشفى ريم أبوظبي؛ فرص متنوعة لرعاية المشروعات العلمية لطالبات الكلية فاطمة والبحوث والبرامج والأنشطة التي ترتقي بقدرات الطالبات وفق أرقى المعايير العالمية.



فيما أكد رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم أبوظبي، المهندس زيد السكسك، أن هذه الإتفاقية تعزز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتدريبية والبحثية، و تؤكد على التعاون الدائم في كل ما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مشيداً بالأدوار المتميزة التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على تلبية المتطلبات الوظيفية والمتخصصة في المؤسسات الصحية بالدولة.

وتوفر كلية فاطمة للعلوم الصحية، برامج تعليمية في الصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والتصوير الشعاعي والتصوير الطبي، والطوارئ الصحية "المسعفين"، بالإضافة إلى علم النفس.

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