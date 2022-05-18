التأشيرة الخضراء تستثني أصحاب الهمم من "شرط العمر" للإقامة مع ذويهم

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت حكومة الإمارات الرقمية، أن التأشيرة الخضراء توفر مزايا أوسع نطاقاً لحامليها مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، إذ تمنح التأشيرة الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم، بغض النظر عن العمر.

وتتضمن المزايا التي وفرتها الحكومة الرقمية أيضاً لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، تبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكل أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى، ورفع سن الأبناء إلى 25 عاماً، بعد أن كانت 18 عاماً فقط، وتوفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات، بغض النظر عن العمر، مع مدد سماح مرنة تصل إلى ست أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وذكرت حكومة الإمارات الرقمية بأن الإقامة الخضراء هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة خمس سنوات، دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

ولفتت إلى أن مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة تكون مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي.

ويمكن للفئات التالية تقديم طلب للحصول على التأشيرة الخضراء: أولاً الإقامة الخضراء للعمل الحر، وثانياً الإقامة الخضراء للعامل المهاري، وثالثاً الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news