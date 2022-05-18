شرطة عجمان توجّه 4 محاذير للقيادة في الأجواء المُغبرة

المصدر: عجمان- مينا غالى

وجّهت القيادة العامة لشرطة عجمان، 4 محاذير للقيادة في الأجواء المُغبرة، وذلك على خلفية موجة الطقس السئ وانتشار الغبار والأتربة في أنحاء واسعة بالدولة.

وحذّرت القيادة العامة لشرطة عجمان من تدنّي الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة في الأجواء، فيما طالبت بتوخي الحرص على ترك مسافة كافية بين السائق والمركبة السائرة أمامه.

ودعت شرطة عجمان إلى تخفيف السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة، مشددة على ضرورة تجنب الخروج من المنزل لمن يعانون من الأمراض الصدرية.

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