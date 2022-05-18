عبدالله الشيباني: محمد بن زايد وهب نفسه لخدمة وطنه ورفعة شعبه

المصدر: دبي - الامارات اليوم

بارك الرئيس التنفيذي لوثيقة الولاء والانتماء لرئيس الدولة الدكتور عبدالله بن محمد الشيباني، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة، مؤكدا أن سموه قائد إستثنائي، ومن خيرة رجال الوطن الأوفياء، الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن ورفعة شعبه.

وقال إن سموّه قائد الخمسين الثانية من المئوية الأولى للدولة، وعلى يديه سوف تتحقق إنجازات كبرى للوطن في كافة المجالات التنموية والصحية والعملية والاقتصادية والإجتماعية، وسوف تسطر الدولة سجلا كبيرا من الإنجازات العملاقة التي سوف تتحاكى بها الأمم.

وتابع الدكتور عبدالله بن محمد الشيباني أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سيمضي بدولة الإمارات بثبات وقوة نحو المستقبل المشرق الذي تسعى إليه، وسوف يستكمل الدور الرائد للدولة على مستوى المنطقة والعالم.

وأكمل بالقول: قدمت الدولة نموذجاً تنموياً ملهماً لدول العالم أجمع في مختلف المجالات، أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعزز مكتسباتها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيستكمل هذا العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤى جديدة لما فيه رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعزه وازدهاره بين دول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news