إعلان اشتراطات الحج للعام الجاري

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، عن اشتراطات الحج لموسم 1443 هـ، الموافق العام الجاري.

وأعربت الهيئتان عن تقديرهما الكبير لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في تسخير كل الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتأتي الاشتراطات استجابة لما أعلنته المملكة من ضوابط لموسم حج هذا العام، وتشمل أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الفريضة، ويقتصر الحج على الفئة العمرية الأقل من 65 عاماً، وأن يكون الحاج حاصلاً على اللقاحات المعتمدة والجرعة الداعمة للوقاية من الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

كما تشمل الاشتراطات المطلوبة تقديم نتيجة فحص «بي سي آر» سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، وأن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط من المسجلين في النظام الإلكتروني للحج والمحدثة بياناتهم سابقاً.

وأكدت الهيئتان أن الاشتراطات المعلنة تأتي دعماً لاستراتيجية القيادة، الرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات. ودعت الهيئتان حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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