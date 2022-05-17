مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية يبدأ فعالياته بـ"تأبين خليفة" وتهنئة محمد بن زايد.. فيديو

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

افتتح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، صباح اليوم، معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، والذي يقام على مدى يومين في مركز المعارض بأبوظبي، بمشاركة 10 وزراء نقل و 250 عارضاً من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 600 من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لجميع مشغلي السكك الحديدية الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة.

وبدأ المزروعي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بتأبين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤكداً أن العالم والإنسانية فقدا قائداً عظيماً اتسم بالحكمة والقدرة على القيادة الاستثنائية.

فيما توجّه الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، باسم الشركة والمؤتمر الدولي، بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تولي سموّه رئاسة دولة الإمارات.

ويستضيف المؤتمر، الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، أكثر من 200 متحدث رائد في هذا المجال من المنطقة وخارجها، إذ ينظم لقاءات وورش عمل متخصصة تحت عنوان "الاستدامة والابتكار الرقمي والتنقل المبتكر"، كما يضم أكثر من 100 شركة ناشئة في النظام البيئي للتنقل الذكي، تعرض منتجات وابتكارات جديدة تعمل على تغيير الطريقة التي نسافر بها والطريقة التي يتم بها تصميم وتشغيل النظم الإيكولوجية للتنقل في المناطق الحضرية.

وزير الطاقة والبنية التحتية، يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية، بتأبين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراه. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mDlnanoyBx — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 17, 2022

الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، يهنئ باسم مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية وشركة الاتحاد للقطارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتولي سموّه رئاسة دولة الإمارات. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/TiQCRvLrCi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 17, 2022

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