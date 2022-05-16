محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي الأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اتصالين هاتفيين من الأمير تشارلز أمير ويلز ولويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة .. قدما خلالهما تعازيهما ومواساتهما إلى سموه ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما هنأ الأمير تشارلز ولويد أوستين.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن خالص تمنياتهما لسموه بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته.

من جانبه عبر سموه عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي لتعزيته وما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه سموه ودولة الإمارات وشعبها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news