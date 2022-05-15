مغير الخييلي: محمد بن زايد الحارس الأمين لمكتسبات الدولة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

عبّر رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، عن اعتزازه بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنه اختيار يمنحنا المزيد من الأمل والتفاؤل في مواصلة مواجهة التحديات وتعزيز قوة الدولة، فسموه له مكانته العظيمة بين شعبه، وهو الحارس الأمين لمكتسبات الدولة، ولعب سموه دوراً مؤثراً في صناعة الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واضعاً مكانة الإمارات فوق كل اعتبار.

وقال الخييلي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان دائماً في كنف المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" فأخذ من ينابيع حكمته كل معاني القيم النبيلة والمقومات الحقيقية للنهوض بالدولة، وكان سموه أخاً وعضيداً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وشريكاً له في صناعة حاضر ومستقبل الوطن والمواطن، فكان بحق حاملاً للأمانة العظيمة لخدمة شعبه.

وأضاف الخييلي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "رئيس الدولة"، هو صاحب الروح المعطاءة المتوارثة وهو خير خلف لخير سلف على شعب الإمارات وكل مواطن ومقيم في وطننا الحبيب، وتولي سموه لقيادتنا سيجعلنا نواصل حُلمنا وطموحاتنا في رفعة وشموخ وطننا الغالي، ونحن نعاهد سموه على بذل أقصى جهودنا من أجل أن نستكمل معه مسيرة البناء والتنمية والازدهار.

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