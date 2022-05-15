أحمد بالهول الفلاسي: دولتنا الغالية تدشن مرحلة جديدة من التقدم والازدهار

المصدر: وام

بارك الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة فهو خير خلف لخير سلف.

وقال الفلاسي : نبايع سموه ونعاهده على الولاء والوفاء والعمل والتفاني تحت قيادته الحكيمة لما فيه رفعة لوطننا الغالي.

وأضاف الفلاسي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قائد فذ ساهمت جهوده وإنجازاته خلال مسيرته في المناصب التي تقلدها سموه على مدى العقود الماضية في رفع اسم دولة الإمارات عالياً بين الأمم وكان أحد أركان نهضة بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات، واليوم تحت رئاسة سموه لدولة الإمارات خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله تدشن دولتنا الغالية مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.

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