الأمين العام لمجلس التعاون: محمد بن زايد قائد ملهم لمستقبل مشرق

المصدر: الرياض ■ وام

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أسمي التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، بوصفه قائداً ملهماً لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.

وأكد الأمين العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل بوصفها نموذجاً تنموياً وريادياً يحظى باحترام وإعجاب العالم.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس وتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر الأمين العام عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، داعياً المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.

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