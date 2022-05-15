أولياء العهود ونواب الحكام: الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من الازدهار

المصدر: إمارات الدولة ■ وام

أكد سمو أولياء العهود ونواب حكام الدولة أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة يؤكد دور سموه الريادي والتاريخي في خدمة الوطن، والحرص على مواصلة نهج الآباء المؤسسين، وأن الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار.

وقال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيساً للدولة يؤكد قيادة سموه السديدة، فهو أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره ورؤيته الحكيمة التي شهدت لها كل الميادين محلياً وعالمياً.

وأضاف سموه أن المنجزات التي تحققت للدولة طوال مسيرتها لا تكاد تخلو واحدة منها من بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو من تربى على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وأسهم خلال عمله مع قادة الدولة للنهوض بها وتحقيق ريادتها.

وقال سموه: «نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وندعو الله جل في علاه أن يوفقه في ما كلف به من أمانة ومسؤولية كبيرة فهو خير خلف لخير سلف، ونؤكد مواصلة العمل المخلص من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة من قبل إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يؤكد حرصنا على نهج الآباء المؤسسين واعتزازنا وفخرنا بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وما نحفظه له من تقدير عميق وما نشهد له من مواقف وطنية خالدة وأدوار مميزة ظل يقوم بها على مر السنوات من أجل الوطن والمواطن.

وأكد سموه أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة يرسخ إنجازات مسيرتنا التنموية ويدعم أركان نهضتنا الرائدة ويعزز مكانتنا بين الكبار لاسيما في عام الـ50 حيث نتطلع لنكون الأفضل عالمياً، مستندين على إرث آبائنا المؤسسين، وقيادتنا التي تصنع الإنجازات.

وأضاف سموه أن كل مواطن ومقيم في هذه البلاد يشعر بالفخر والاعتزاز تجاه الشيم التي تتسم بها شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويدرك أسباب المكانة التي له في نفوس الناس، فما أن يذكر اسم سموه حتى تستحضر الأذهان مكارم الأخلاق والجود والكرم والفكر المستنير والحكمة.

وقال سموه: «إننا نحمد الله كثيراً أن كل الجهود المخلصة التي بذلت في تأسيس الدولة والمسيرة المباركة التي قدم في سبيلها الغالي والنفيس تتواصل وبالإخلاص ذاته وروح المسؤولية والمثابرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأضاف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن «قيادتنا الرشيدة تجل وتوقر بناة دولتنا وصناع نهضتنا وتضع دائماً الوطن في حدقات عيونها، وتخلص النية في كل عمل ترجو من ورائه رفعة الوطن وعزة المواطن بعزيمة لا تلين، وعطاء لا يتوقف في بناء الدولة والإنسان».

وقال سموه: «إننا نمضي نحو المستقبل الأكثر إشراقاً تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سائلاً الله الكريم أن يهب سموه التوفيق في جميع الأمور ويعينه على تحمل المسؤولية وأن يديم على الإمارات نعمة الأمن والازدهار».

وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة دولة الإمارات وشعبها الوفي بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سمو ولي عهد الفجيرة: «إنه ليحدونا الأمل وتغمرنا الثقة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف، وسيقود مسيرة الإمارات واتحادها المتين نحو أحلامه الكبيرة وطموحات الوطن التي لا تعرف المستحيل».

وأضاف سموه: «سيستمر تميز مسيرة الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وستثمر الرؤى والأحلام التي رسمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله) والتي امتدت من فكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وستدخل الإمارات في رحلة متجددة من الريادة والتمكين تحت قيادة سموه ورؤيته الحكيمة لخير وطننا الغالي على أرضه وخارج حدوده».

واختتم سمو ولي عهد الفجيرة بالقول: «سر بنا يا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في طريق المستقبل الذي نراه حقيقةً تحت ظلك الممتد ويدك البيضاء وقلبك الحاني، ونعاهدك على العمل معك في كل ما يخدم دولتنا الأبية ويحفظ مكانتها الرفيعة في العالم أجمع».

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة يعبر عن التقدير الذي يكنه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لسموه وما قدمه، ولايزال، لوطنه وشعبه من رعاية واهتمام ومحبة.

وقال سموه في كلمة له: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ونثق برؤاه المتفردة وتوجيهاته السديدة التي ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر».

وبارك سمو ولى عهد أم القيوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته على النهج الذي يعزز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبه الكريم.

من جانبه، أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن الجميع يدرك أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة هو خير من يكمل مسيرة قائد التأسيس وسيرة قائد التمكين، رحمهما الله، وستكون الإمارات في عهده أكثر رقياً وتطوراً ونماءً.

وأضاف أن دور وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شملت كل المجالات والقطاعات فهو الأب الحنون والعطوف على مجتمعه، والأمين على أسرار الوطن وترابه، والداعم لكل المبادرات والمشروعات، والحكيم في قراراته ومواقفه.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي: «نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وندعو الله عز وجل أن يوفقه في كل ما يحب ويرضى في خدمة الوطن والأمتين العربية والإسلامية وأن يحفظه ويمد في عمره بالصحة والعافية، ونؤكد على استمرار المسيرة التي أسسها القادة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد يؤكد دور سموه الريادي والتاريخي في خدمة الوطن والإخلاص الذي عمل به سموه طيلة حياته من أجل تعزيز أسس الاتحاد وحمايته.

وقال سموه: «كان ومازال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأب والقائد الحريص على كل شؤون الدولة وشعب الإمارات بمتابعته وكرمه ومواقفه النبيلة، والتي تعكس ما تعلمه من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)».

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي: «نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله)، ونسأل الله له التوفيق والتيسير في مواصلة ما تحقق للدولة من خير وتقدم، ونؤكد وقوفنا متعاضدين بشكل دائم لرفعة الوطن تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال سموه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونعاهده على الولاء والإخلاص، فسموه قائد فذ يؤدي دوراً تاريخياً في سبيل خدمة الوطن ورعاية أبنائه، ومسيرة سموه الحافلة بالعطاء لوطنه وشعبه تتواصل من أجل تعزيز أركان الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية للدولة في المجالات كافة».

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونسأل المولى عز وجل التوفيق لسموه في مواصلة ما حققته الدولة من إنجازات عالمية بارزة وتنمية وتقدم على الصعد كافة».

ولي عهد الشارقة:

• «محمد بن زايد أمين الوطن وسنده الدائم بشجاعته ومواقفه وفكره».

ولي عهد عجمان:

• «محمد بن زايد يدعم أركان نهضتنا ويعزز مكانتنا بين الكبار».

ولي عهد الفجيرة:

• «محمد بن زايد سيقود مسيرة الإمارات واتحادها المتين نحو أحلامه الكبيرة وطموحات الوطن التي لا تعرف المستحيل».

ولي عهد أم القيوين:

• «رؤية محمد بن زايد ستقود الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر».

ولي عهد رأس الخيمة:

• «بقيادة محمد بن زايد الإمارات تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار».

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