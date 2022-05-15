قائد القوات البرية: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

المصدر: أبوظبي - وام

بارك اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله انتخابه رئيساً للدولة.

وقال: "لقد شهد سموّه بدايات الإتحاد ونشأ في مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ورافق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كافة المحطات التي مر بها الوطن على مدى السنوات الماضية، ليكون خير خلف لخير سلف".

وأشار إلى ان المغفور له الشيخ خليفة سيظل باقياً في ذاكرة وقلوب شعب الإمارات لأنهم عرفوا فيه الإنسان العطوف قبل القائد السياسي، ولأن إنجازاته وعطاءاته الكثيرة ستظل محفورة في أذهان الجميع.

وأضاف: "الراحل الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نموذج متفرد في نهج الحكم والقيادة، وعطاءً سخي في بناء الوطن والمواطن، ونهر متدفقاً بالخير في خدمة الإنسانية جمعاء. بعد حياة حافلة بالعمل المخلص الدؤوب كرس كل لحظة فيها من أجل بناء تقدم الوطن وازدهاره وتوفير الحياة الكريمة الرغدة للمواطنين. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news