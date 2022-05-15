قائد العمليات المشتركة: نبايع محمد بن زايد رئيساً وقائداً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة أن إسهامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه " ستظل علامات في تاريخ دولة الإمارات وستبقى ذكراه محفورة في القلوب.

وقال قائد العمليات المشتركة في كلمة له : "بعد 56 عاما من العطاء شارك فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " مرحلة التأسيس ومن ثم قيادة مرحلة التمكين رحل الشيخ خليفة وقد أدى الأمانة فجزاه الله عنا خير الجزاء وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون".

وأضاف: "اليوم نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسا وقائدا وفقه الله و سدد على طريق الخير خطاه ".

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