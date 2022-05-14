وزير العدل: حكمة محمد بن زايد ساهمت في تقدم الإمارات وتطورها

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة يؤكد ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد و شعب دولة الامارات بقيادة سموه نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والتنمية.

و أضاف معاليه في كلمة له: "باسمي و باسم كافة منتسبي وزارة العدل نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " حفظه الله " انتخابه رئيسا للدولة و نجدد العهد و الولاء لسموه " مؤكدا أن سموه امتداد لقيم ومبادئ راسخة أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

و أكد أن سموه يتمتع بحكمة استثنائية ساهمت في تقدم الإمارات و تطورها لتكون مركزا رائدا للأعمال و قوة مؤثرة على الساحة الدولية.

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