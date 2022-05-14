طحنون بن زايد: محمد بن زايد قائد مسيرة رفعة وريادة الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة يؤكد عمق ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات بقيادة سموه لمسيرة الدولة نحو مرحلة جديدة من الرفعة والتنمية والازدهار.

وقال سموه إننا نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونعاهده على الولاء والإخلاص لوطننا المعطاء من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتنمية وتحقيق الرخاء والرفاه لشعبنا ، فدولة الإمارات ستبقى تحت قيادة سموه عنوانا للإرادة والطموح والريادة.

وأضاف سموه "نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونسأل المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات وشعبها".

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