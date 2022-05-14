خالد بن زايد: محمد بن زايد قائد مسيرة الرفعة والفخر والمجد بالوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خير خلف لخير سلف، قائد مسيرة الرفعة والفخر والمجد بالوطن.

وقال سموه : "نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة ونعاهده على السمع والطاعة، ونبتهل إلى المولى عز وجل بأن يعينه على تلك المسؤولية، ويوفقه إلى استكمال مسيرة الخير والعطاء".

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