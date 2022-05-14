بلدية الشارقة: مجانية المواقف العامة حتى الإثنين باستثناء الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات

المصدر: الشارقة- مينا غالى

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الإثنين الموافق 16/5/2022 باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، تزامناً مع تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص حداداً على المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكدت البلدية أن المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات يتم التعرف والاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء المثبتة أسفل اللوحات الإرشادية، التي توضح أن المنطقة خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

وأوضحت البلدية أنه يستأنف عمل المواقف العامة في المدينة واحتساب الرسوم يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022

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