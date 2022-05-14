هزاع بن زايد: الشيخ خليفة قائد فذ قاد مسيرة الدولة ورسخ دعائمها

المصدر: أبوظبي - وام

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ..ننعي قائد مسيرة التمكين في دولة الإمارات، والذي حمل الأمانة عن الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فأدى الأمانة على أكمل وجه وقاد الدولة نحو مزيد من الاستقرار والازدهار".

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا وأبناء الإمارات والعالم أجمع برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد الفذ صاحب المسيرة المضيئة في تاريخ الدولة وترسيخ دعائمها".

وأكد سموه أن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ترك بصمات لا تنسى وإنجازات لا تحصى في نهضة الإمارات ورفعتها ..سائلاً الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

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