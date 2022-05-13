عيسى بن زايد: الشيخ خليفة قائد مسيرتنا التنموية ورمز خالد للعطاء الإنساني العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

ينعى سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ، فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع قائدا استثنائيا لطالما كانت رؤيته المستنيرة وتوجيهاته السديدة، المحرك الأساسي لمسيرة تنمية وتقدم الدولة في المجالات كافة، فالإمارات تحت قيادة سموه عانقت إنجازاتها عنان الفضاء وأضحت نموذجا تنمويا عالميا رائدا يشار له بالبنان، كما كان سموه رمزا ملهما للعطاء الإنساني العالمي، مناصرا لقضايا أمتنا العربية والإسلامية، وداعما ومساندا للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وأضاف سموه : تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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