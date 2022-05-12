تعديل موعد فحص قيادة المركبات بدبي في أي وقت ومن أي مكان

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة حجز أو تعديل موعد فحص قيادة المركبات في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع الهيئة الإلكتروني http://rta.ae. ويمكن للعملاء أيضا تحديد اللغة المفضلة لديهم في الفحص وذلك عند حجز فحص المعرفة المدرج ضمن قائمة الاختبارات المطلوب اجتيازها للحصول على رخصة القيادة.

ونبهت الهيئة العملاء الى عدم توفر الخدمة عبر مراكز الاتصال وإنها متوفرة الكترونيا عبر اتباع الخطوات الموضحة التي تتيح للعملاء استخدامها بالدخول من خلال رقم الملف المروري وتصريح تعلم القيادة أو رقم الهوية الإماراتية عبر الصفحة الموجودة على الرابط التالي

http://https://bit.ly/3soW2Fk

وتشمل المستندات المطلوبة لفتح ملف مروري للتمكن من اصدار تصريح تعلم القيادة صورة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة، وأصل وصورة من بطاقة الهوية، وصورتين فوتوغرافية، وتقرير فحص النظر؛ بالإضافة الى شهادة لا مانع من الكفيل إذا كانت مطلوبة لدى دائرة المرور المعنية.

وتشمل الإجراءات المتبعة لتعلم قيادة السيارات فتح ملف مروري في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات المسجلة بالإمارة مفر الإقامة، وإجراء فحص نظر في أحد المراكز المعتمدة دائرة المرور في الإمارة التي تقيم بها، وإتمام جميع الحصص المطلوبة للتدريب على القيادة، واجتياز جميع الاختبارات التي تضعها دائرة المرور في الإمارة المعنية، ومن ثم الحصول على رخصة قيادة من دائرة المرور في الإمارة مقر الإقامة.

ويخضع تعليم وتدريب قيادة المركبات في دبي الى نظم وصلاحيات معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة التي تشرف وتراقب على عملها استنادا للأحكام القانونية التي تضبط أدائها وتضمن التزامها بالشروط والمعايير.

ووفقا للأحكام القانونية التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات في دبي فإن التدريب في المنشآت المعتمدة إلزامي للتقديم على اختبارات الهيئة، ومن غير الممكن الاستفادة من التدريب غير القانوني، فضلا عن أن المنهج التعليمي للمعاهد المرخصة عالي المستوى بما يضمن اجتياز العملاء للاختبارات المطلوبة.

وتحتوي مركبات التدريب المعتمدة على أنظمة تضمن سلامة المتدرب وكفاءة وشمولية التدريب، وتصبّ بشكل مباشر في معايير الفحص الذي سيخضع له الطالب بانتهاء مراحل التدريب، ما يسهم مباشرة في اجتياز الفحوص ويسهل الحصول على رخصة القيادة بشكل أسرع.

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