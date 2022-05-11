%90 نسبة رضا المواطنين عن استجابة «الخارجية» للبلاغات الطارئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالعزيز طالب الحبسي، أن نسبة رضا المواطنين الموجودين خارج الدولة، عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، وصلت إلى 90% خلال فترة عطلة عيد الفطر.

وقال إن لدى الوزارة فريقاً مخصصاً لمراقبة أداء الفرق، وتقييم سرعة استجابتها، وفريقاً متكاملاً للتواصل مع المواطن، للتأكد من حصوله على الدعم المطلوب، وقياس مدى رضاه عن الخدمة المقدمة.

وعزا ذلك إلى النجاح في الرد على 96% من المكالمات، خلال أقل من 10 ثوان، لافتاً إلى أن الوزارة حرصت على توظيف أفضل التقنيات والأدوات لتقليل زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تقديم الدعم والمساندة لمواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم.

وضماناً لسرعة الاستجابة، خصصت الوزارة خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج، حيث يمكن تقديم بلاغ من خلال الرقم 0097180024.

ويتم التعامل مع البلاغ من خلال منظومة استجابة مصممة لتقديم الدعم، وفق أعلى المعايير، بالتنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وإدارات الوزارة المعنية المتمثلة في مركز الاتصال ومركز العمليات.

وجمعت الوزارة مجمل الخدمات والمعلومات الخاصة بهم في مكان واحد، عبر قسم المسافر الإماراتي، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae وعلى التطبيق الذكي UAEMOFAIC حيث تحتوي الصفحة على معلومات متكاملة عن إرشادات السفر حسب كلّ وجهة، تسهيلاً للوصول إلى أحدث المعلومات والإجراءات، وتلبيةً لمتطلبات المتعاملين من مواطني الدولة.

كما توفر خريطة تفاعلية لتسهيل الاضطلاع على الإرشادات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الوجهة المنشودة خلال جائحة «كوفيد-19».

وتبقى الوزارة على أتم الجاهزية لخدمة المسافر الإماراتي، إذ تقدّم خدمة «تواجدي» التي تسهّل التواصل معه في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدته وتنسيق عودته للدولة.

ويحبّذ التسجيل في الخدمة لجميع أفراد العائلة قبل السفر.

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