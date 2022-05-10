ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المعنية بسير العمل الحكومي، ومتابعة الأداء لكافة الدوائر والهيئات الحكومية، ووضع خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة.

وأصدر المجلس القرار رقم /12/ لسنة 2022 م بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم /8/ لسنة 2018 م بشأن نظام تقييم الأداء لموظفي حكومة الشارقة، ونظمت المواد المستحدثة في القرار آلية تظلم الموظف من نتيجة تقييم الأداء عبر لجان التظلم في الجهات الحكومية، وآلية تقييم موظفي الحكومة خلال فترة الانضمام إلى الخدمة الوطنية.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي بشأن تعديل القانون رقم /7/ لسنة 2015 م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، وذلك بهدف تطوير التشريعات القانونية ومواكبة التطور الكبير في قطاع التعليم.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2021 م، وتناول التقرير مختلف الانجازات والخدمات التي قدمتها الدائرة لمختلف الفئات المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 9661 مستفيد لإجمالي مساعدات بلغت قيمتها 406 ملايين درهم.

وفي قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بلغ عدد المقيمين في دور الإيواء 194 طوال العام، وتم التعامل مع 2929 بلاغا عاجلا وغير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، كما قدمت الدائرة خدمات متنوعة لـ 4387 من كبار السن وذوي الإعاقة.

كما تضمن التقرير البرامج الاجتماعية والتثقيفية للدائرة حيث نفذت 4295 برنامجا تثقيفيا استهدف 144 ألف مشارك، إضافة إلى برامج الدعم والتمكين الاجتماعي للأفراد والأسر المستفيدة، وحقق متطوعو ومتطوعات مركز الشارقة للعمل التطوعي التابع للدائرة 265 ألفا و544 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع.

وشمل التقرير جهود الدائرة في التحول الرقمي وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وخدمات تدريب وتأهيل المختصين والموظفين المعنيين بالعمل الاجتماعي، والتفتيش الرقابي على التراخيص المهنية.

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