5 خطوات لطباعة تفاصيل الإقامة إلكترونيا بعد إلغاء الملصق

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن للمقيمين في الدولة، طباعة تفاصيل الإقامة الخاصة بهم إلكترونيا، على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي، من خلال 5 خطوات بسيطة.

وذكرت الهيئة أنها توفر خدمة طباعة تفاصيل الإقامة للأفراد والمؤسسات، إذ يبدا المتعامل بالدخول إلى موقع الهيئة، ثم اختيار القنوات الذكية، ثم تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي أو حساب المؤسسات، واختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم، والخطوة الأخيرة القيام بتعبئة بيانات الطلب ودفع الرسوم.

وأوقفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الشهر الماضي، إصدار ملصق الإقامة، للأجانب وذلك في جميع طلبات إصدار أو تجديد الإقامة، التي سيتم تقديمها عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة، وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد.

وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يمكن للأجانب من إثبات إقامتهم في الإمارات، عبر بطاقة الهوية الإماراتية الصادرة للأجنبي المقيم في الدولة، حيث تتضمن البطاقة كل التفاصيل المذكورة سابقاً في قسيمة الإقامة، ويمكن للمسافرين القادمين إبرازها لشركات الطيران حيث سيتم استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي في المطارات.

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