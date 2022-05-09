حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس لدائرة الرقابة المالية في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس لدائرة الرقابة المالية في أم القيوين.
ونص المرسوم رقم / 3 / لسنة 2022 على تعيين الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيسا لدائرة الرقابة المالية في أم القيوين .
كما نص المرسوم على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
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