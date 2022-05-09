انخفاض ملحوظ في «الحرارة» اليوم.. وعودة إلى «الارتفاع» منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتعرض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى احتمالية تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم، صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة السرعة خصوصاً على البحر، لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط يضطرب مساءً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الثلاثاء يبقى صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ونوّه إلى أن طقس الأربعاء المقبل، سيظل صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، على أن يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز أن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام ومغبراً نهاراً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news