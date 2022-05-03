حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

المصدر: الشارقة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية، من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلك القضائي، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين ووفود الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ورئيس الديوان الأميري راشد أحمد بن الشيخ ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومدراء الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

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