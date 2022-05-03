"اجتماعية الشارقة" تطلق "مشوار" لتنفيذ 1000 رحلة لنقل كبار المواطنين وذوي الإعاقة

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مبادرة لتنفيذ أكثر من 1000 رحلة تستهدف نقل كبار المواطنين وذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم، ضمن مبادرة "مشوار"، بهدف تسهيل عملية تنقلاتهم بسهولة وتوفير بيئة صحية، موضحةً أن من شروط التسجيل أن يكون المستفيد من كبار السن "60 سنة فما فوق".

وكانت الدائرة نفذت العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية، خلال شهر رمضان المبارك، خاصة تلك المتصلة بالفئات المجتمعية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومساهمات أفراد المجتمع.

وكشفت مدير ادارة التلاحم المجتمعي في الدائرة، حصة الحمادي، عن تقديم خدمات متنوعة كحلاقة الشعر للأطفال من منتسبي دار رعاية الأطفال وكبار السن من منتسبي دار رعاية المسنين يتم تقديمه من أحد صالونات الحلاقة الرجالية، وخدمات مماثلة للأمهات والفتيات من دار رعاية الأطفال من قبل مراكز تجميلية متخصصة. وذلك قبيل عيد الفطر السعيد بثلاثة أيام، كمساهمة اجتماعية لبث السعادة والفرح بقلوبهم بقدوم العيد.

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