رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.

و أعرب سموه في البرقيات عن تمنياته لهم بموفور الصحة و السعادة و لشعوبهم المزيد من التقدم و الرخاء و لأمتنا العربية و الإسلامية العزة و المجد و الرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية ورؤساء الوزراء.

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