محمد بن راشد يعلن عن اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي توقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوماً لمحطة الفضاء الدولية.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": محطة جديدة لقطاع الفضاء في دولة الامارات بتوقيع اتفاقية جديدة لإرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد ١٨٠ يوم لمحطة الفضاء الدولية.

وأضاف صاحب السمو: الإمارات ستكون الدولة الـ11 في التاريخ التي ترسل مهمة طويلة الأمد للفضاء .. فخورين بشباب الإمارات.

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