بلدية دبا الحصن "انخفاض مخالفات تمليح الأسماك مقارنة بالعام الماضي"

المصدر: سمية الحمادي-دبا الحصن

كشفت بلدية دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة عن انخفاض عدد مخالفات تمليح الأسماك التي تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة وضع الاشتراطات الضرورية لضبط عمليات التمليح داخل المدينة، إذ انجز القسم المخصص 5620 عبوة تمليح خلال الربع الأول.

وأفاد مدير بلدية دبا الحصن ، طالب عبدالله اليحيائي بأن إدارات وأقسام بلدية مدينة دبا الحصن قد نفذت أكثر من 5 آلاف جولة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري، على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمنشآت العاملة، وذلك ضمن حرصها على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات والقوانين والتعليمات الصحية والبيئية، والمحافظة على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم.

ولفت إلى أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم رقابة الأغذية نفذت 934 جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي في دبا الحصن، مثل المطاعم والأسواق المختصة بالمواد الغذائية بكافة أصنافها وأنواعها المختلفة، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة ، حيث تم تحرير 62 مخالفة للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 140 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، بالإضافة إلى إصدار 4 رخص جديدة خلال الربع الأول من عام الجاري.

وأكد اليحيائي أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية نفذت 448 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت العاملة في المدينة ، حيث وجهت خلالها 14 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة السكان والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى تنفيذ 3 حملات تفتيشية مفاجئة، و4 حملات تدريبية ذات العلاقة بعمل القسم.

وأوضح أن إدارة العمليات بالبلدية، ممثلةً بقسم الخدمات البيطرية نفذت 2063 جولة تفتيشية، وجهت خلالها 16 إنذاراً للمنشآت ذات العلاقة بعمل القسم مثل الملاحم وأسواق الدواجن والأسماك، كما تم تحرير مخالفتين خلال الفترة ذاتها، وذلك لضمان عمل هذه المنشآت ضمن الاشتراطات والتعليمات المطلوبة.

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