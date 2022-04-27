تعرف إلى مخالفة عدم ربط حزام الأمان

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

رصدت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، خلال العام الماضي، ألف و33 مخالف عدم ربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبة، وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، المقدم الدكتور محمد البحّار، إن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة للسائق بوجود الركاب تقدر بـ 400 درهم و4 نقاط مرورية حسب نص المادة 51 في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 178.



واوضح أن استخدام حزام الامان وربطه أثناء القيادة يساعد في تفادي أغلب الاصابات البليغة والوفيات في الحوادث المرورية، مشيراً إلى أنه ورغم أهمية حزام الأمان وإدراك الجميع لفوائده وما تنشره شرطة رأس الخيمة من توعية مستمرة من خلال كافة وسائل الإعلام أو عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي لحث السائقين والركّاب على التزام ربطه، إلا أن كثيراً من قائدي المركبات لا يتقيّدون باستخدامه رغم ادراكهم التام ما يمثله من وقاية وأمان لهم.

وأكد على أهمية جلوس الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في المقعد الخلفي للمركبة لضمان سلامتهم من خطر الاندفاع خارج المركبة أثناء تعرضها لحادث مروري، داعيا قائدي المركبات ومرافقيهم إلى ضرورة الالتزام بربط حزام الامان فور الصعود إلى المركبة واستخدام تقنيات السلامة الموجودة فيها، قبل الشروع في القيادة، حفاظاً على الأمن والسلامة المرورية للجميع

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