«مجموعة شرف» تتبرع بمليون درهم لمبادرة «مليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبرعت «مجموعة شرف» بمليون درهم لمبادرة «مليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لإغاثة الفقراء والمحتاجين للدعم الغذائي في 50 دولة حول العالم.

ويسهم دعم المجموعة التي تنشط في قطاعات متنوعة، منها الشحن البحري، وخدمات الإمداد والتموين، وشبكات الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والضيافة والعقارات، والتعليم والتصنيع، في وصول المعونات الغذائية من خلال مبادرة «مليار وجبة» إلى مستحقيها في المجتمعات الأقل حظاً.

وتنضمّ مجموعة شرف إلى لائحة طويلة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات التي تدعم هذه الحملة الأكبر في المنطقة التي انطلقت من دولة الإمارات لتمكين الراغبين في دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي من مساندة أهداف المبادرة الرامية إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الضعيفة، خصوصاً الأطفال واللاجئين والنازحين.

وقال نائب رئيس «مجموعة شرف»، ياسر شرف، إن مبادرة «مليار وجبة» تقدم الدعم الغذائي المباشر للمحتاجين في عشرات الدول حول العالم.

وأضاف: «نحن فخورون بالمساهمة في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة، التي يشارك فيها جميع شرائح المجتمع، انطلاقاً من الحس الإنساني والمسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتجسيداً لمعاني شهر العطاء والخير والإحسان». ويعادل التبرع الذي قدّمته مجموعة شرف مليون وجبة، من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام تُقدَّم بصيغة مواد أساسية وطرود تموينية للمحتاجين.

وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة، هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات». كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

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