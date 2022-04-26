اكتشاف نوع جديد من الأسماك في مياه أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن اكتشافها لنوع جديد من أسماك اللخم (الراي) النسر في مياه إمارة أبوظبي.

وتم اكتشاف هذا النوع الجديد ضمن عينات تم جمعها من مياه الخليج العربي خلال إجراء مسح تقييم الموارد السمكية الذي نفذته الهيئة، مشيرة إلى أن التقييم تضمن جمع عينات من الأسماك وخلال تلك الفترة، كان يطلق على هذا النوع لخمة النسر المخطط، إلا أنه بعد إجراء فحص شامل، اكتشف الخبراء أنه نوع جديد، وتم نشر ورقة علمية تصف الخصائص الجسمانية لهذا النوع الجديد.



ويمكن تمييز الأنواع الموصوفة حديثا عن الأنواع المشابهة لها مثل لخمة النسر ولخمة النسر المخطط، ومن خلال وجود عدد أكبر من الخطوط الزرقاء الشاحبة على ظهرها (8-10 خطوط)، وعدد أكبر من صفوف الأسنان، كما أن الذيل أقصر. نشر هذا الوصف في مجلة التنوع البيولوجي البحري في 11 فبراير 2022.

وقال، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي، أحمد الهاشمي: "إنه لمن المثير للغاية بالنسبة لنا أن نكتشف نوعاً جديداً من أسماك لخم النسر في أبوظبي. وهذا مؤشر هام على صحة مياهنا البحرية، ووفرة التنوع البيولوجي البحري. خلال العامين الماضيين، اكتشفنا مجموعة من الأنواع، وإنني على ثقة من أننا نستطيع أن نكتشف المزيد في المستقبل، ما دمنا نواصل اعتماد منهجيات علمية دقيقة لضمان المصداقية".

وأضاف الهاشمي: "ولضمان صحة واستدامة الأنواع، تشارك هيئة البيئة - أبوظبي في برامج واسع النطاق لإعادة تأهيل الأنواع، وبخاصة المكتشفة حديثاً، حتى نحافظ عليها للأجيال القادمة، ليتمتعوا بوفرة وجمال التنوع البيولوجي في أبوظبي".

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