حاكم الشارقة يصدر عددأ من المراسيم الأميرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية:

1. مكتب سمو الحاكم.

2. الديوان الأميري.

3. الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

4. دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

5. دائرة الأشغال العامة.

6. دائرة التخطيط والمساحة.

7. دائرة التنمية الاقتصادية.

8. دائرة الثقافة.

9. دائرة الخدمات الاجتماعية.

10. دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

11. دائرة الطيران المدني.

12. دائرة العلاقات الحكومية.

13. دائرة المالية المركزية.

14. دائرة الموارد البشرية.

15. دائرة شؤون البلديات.

16. دائرة شؤون الضواحي والقرى.

17. مجلس الشارقة للإعلام.

18. مجلس الشارقة للتعليم.

19. هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

20. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

21. هيئة الشارقة الصحية.

22. هيئة الشارقة للثروة السمكية.

23. هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

24. هيئة الطرق والمواصلات.

25. هيئة شؤون الأسرة.

26. هيئة مطار الشارقة الدولي.



-وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2022 م، بإعادة تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وعضوية كل من:

1. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي.

2. سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

3. الشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

4. الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

5. الشيخ سالم بن عبدالرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم.

6. الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني.

7. الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

8. الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

9. راشد بن أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري.

10. خميس بن سالم بن خميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

11. عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة.

12. الدكتور طارق بن سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية.

13. الدكتور المهندس خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

14. عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية.

15. هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

16. الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة.

17. عبدالله بن علي محيان الكتبي، رئيس هيئة الشارقة الصحية.

18. سلطان بن عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

19. علي بن سالم بن عبدالرحمن المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.

20. سعيد بن مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

21. خالد بن جاسم بن سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

22. المهندس علي بن سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.

23. المهندس خالد بن بطي بن عبيد المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.

24. المهندس يوسف بن خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.

25. المستشار الدكتور منصور بن محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

26. الدكتور سليمان بن عبدالله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات.

27. مطر بن أحمد الخشري النقبي، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية.

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 2022 م، بشأن استبدال مسمى دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يستبدل بمسمى دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة المسمى الآتي: " دائرة شؤون البلديات ".

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2022 م، بشأن تعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين الدكتور سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي، رئيساً لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

- أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2022 م، بشأن استبدال مسمى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يستبدل بمسمى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إمارة الشارقة المسمى الآتي: " دائرة الزراعة والثروة الحيوانية ".

- أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (30) لسنة 2022 م، بشأن تعيين رئيس لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيساً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

- أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (31) لسنة 2022 م، بشأن إنشاء هيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة حكومية في إمارة الشارقة تسمى: "هيئة الشارقة للثروة السمكية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

على أن يصدر قانون بتنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية وأهدافها واختصاصاتها وكافة شؤونها.

- أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2022 م، بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة للثروة السمكية.

ونص المرسوم على أن ينقل سعادة مطر أحمد سعيد الخشري النقبي، مدير الديوان الأميري بمدينة دبا الحصن إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية ويعين رئيساً لها بدرجة "رئيس دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

- أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (33) لسنة 2022 م، بشأن إنشاء برنامج إسكان الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة حكومية في إمارة الشارقة تسمى: "برنامج إسكان الشارقة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

كما نص المرسوم على أن يكون سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيساً لبرنامج إسكان الشارقة.

ووفقاً للمرسوم يحل برنامج إسكان الشارقة محل دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، ويستبدل بمسمى "دائرة الإسكان" أينما ورد في نصوص وأحكام التشريعات النافذة، مسمى "برنامج إسكان الشارقة"، ويؤول إلى البرنامج كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الإسكان، كما ينقل موظفو الدائرة إلى البرنامج بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.

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