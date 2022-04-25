"الوطني للأرصاد": الدولة تأثر بامتداد منخفض جوي اعتبارا من ليل الأربعاء

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر و من جنوب إيران يصاحبهما رياح شرقية وجنوبية شرقية رطبة و أوضح أن من شأن وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة أن يعمل على تطور السحب الركامية الممطرة.

وأوضح أن الدولة ستتأثر اعتبارا من ليل الأربعاء بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الشمال وتدفق السحب من الجنوب الغربي باتجاهها .

كما توقع المركز وجود فرصة يومي الإثنين والثلاثاء لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على شرق الدولة وبعض المناطق الداخلية.

وتشهد الأيام من الأربعاء ليلا إلى الجمعة أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة المناطق الغربية والجنوبية من الدولة وتمتد على بعض المناطق الساحلية والجزر.

والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا.. وموج البحر يكون خفيفا إلى متوسط يضطرب أحيانا خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأعلن المركز متابعته الوضع على مدار الساعة وأنه مستمر بموافاة آخر المستجدات وناشد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات.

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