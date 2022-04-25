«محمد بن راشد الإنسانية» تزيد مساهمتها في «المليار وجبة» إلى 31 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زادت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمتها في مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة، إلى 31 مليون درهم، بعد تبرّعها بمبلغ 11 مليوناً يضاف إلى 20 مليون درهم كانت قد قدمتها عشية انطلاق الحملة الإنسانية الأشمل من دولة الإمارات، لتوفير العون الغذائي للمحتاجين والفقراء والأقل حظاً في 50 دولة.

وستتولى المؤسسة عمليات توزيع المواد الغذائية والطرود التموينية التي يوفرها تبرّعها، بالاستفادة من شبكة عملياتها الميدانية واللوجستية المتقدمة في مجال العمل الخيري والإنساني في العديد من دول العالم، خصوصاً في قارتَي آسيا وإفريقيا.

وكانت المؤسسة في مقدمة المساهمين في مبادرة «المليار وجبة» لدى فتح باب التبرعات للأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية ورواد العمل الخيري والإنساني مطلع شهر رمضان هذا العام.

وأكد مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إبراهيم بوملحة، أن المؤسسة التي تمثل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استدامة العمل الخيري وتوسيع أثره إلى أبعد مدى، ترفع مساهمتها في مبادرة «المليار وجبة» استجابة للحراك المؤسسي والمجتمعي الشامل الذي أحدثته، وتفاعلاً مع تدفق التبرعات تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الجميع للمشاركة في هذا الالتزام الإنساني من الإمارات إلى المحتاجين في العالم.

وقال إن «مبادرة (المليار وجبة) التي توفر في شهر العطاء والإحسان والخير شبكة أمان غذائي للمحتاجين والجوعى والمعسرين حول العالم، خصوصاً من الفئات الضعيفة كالأطفال واللاجئين والنازحين، هي امتداد لمسيرة عمل إنساني وخيري مستمرة، تجسد رؤية القيادة للعمل الخيري والإنساني، وتوفر للأيادي البيضاء من مجتمع الإمارات سلسلة متصلة من المبادرات الإنسانية التي تُنقذ المحتاجين».

ولفت إلى أن «المؤسسة ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها وجهود كوادرها الحريصين على الوصول إلى المحتاجين، حيثما كانوا، بالدعم المباشر الذي يوفر لهم شبكة أمان هم في أمسّ الحاجة إليها، بالاعتماد على شبكة خدماتها اللوجستية المتكاملة التي بنتها على مدى سنوات طوال من العمل الإنساني المؤسسي المنظم». وتمثل المؤسسة أيضاً شريكاً تشغيلياً رئيساً لمبادرة «المليار وجبة»، حيث تتولى تنفيذ عمليات التوزيع للمواد الغذائية والطرود التموينية في الدول التي تنشط فيها المؤسسة، خصوصاً في القارتين الآسيوية والإفريقية، بالتنسيق مع الجهات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الخيرية العاملة على الأرض فيها.

وتواصل مبادرة «المليار وجبة» تلقّي التبرعات من الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنظمات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي لإغاثة الفئات الأقل حظاً، والمساهمة في مواجهة تحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتستقبل «المليار وجبة» التبرعات والمساهمات عبر أربع قنوات معتمدة، هي الموقع الإلكترونيwww.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، والاشتراك الشهري بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة عبر إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات» في الدولة، والتبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

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