رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم.

وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إيمانويل ماكرون.

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