محمد بن راشد: حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا اليوم حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراضٍ ل4610 مستفيد .. كما اعتمدنا إنشاء مجمع سكني متكامل بالخوانيج يضم 1100 فيلا سكنية .. ملف الإسكان هو ملف شخصي أتابعه بنفسي .. كل عام وشعبنا بخير .. وكل عام وبلادنا بألف خير".

اعتمدنا اليوم حزمة إسكانية جديدة للمواطنين بدبي بقيمة 6.3 مليار درهم تضم مساكن وأراضٍ ل4610 مستفيد .. كما اعتمدنا إنشاء مجمع سكني متكامل بالخوانيج يضم 1100 فيلا سكنية .. ملف الإسكان هو ملف شخصي أتابعه بنفسي .. كل عام وشعبنا بخير .. وكل عام وبلادنا بألف خير .. pic.twitter.com/6Y3erGfeIR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 24, 2022

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