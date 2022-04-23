إنجاز 80% من توسعة محطة اللية لإنتاج الكهرباء بالشارقة

المصدر: مصباح أمين - الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن بدء التشغيل التجريبي للوحدة الغازية الثانية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 345 ميجاواط وبنسبة إنجاز 80% في مشروع توسعة محطة اللية لإنتاج الكهرباء، حيث تبلغ القدرة الإجمالية للمشروع 1026 ميجاواط بنظام الدورة المركبة وبكفاءة تتجاوز 60% وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار درهم.

وقال رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعيد السويدي، إن تشغيل الوحدة الغازية الثانية يعتبر إنجازاً مهماً في تحقيق استراتيجية الهيئة لعام 2030 وفقا لرؤية القيادة الرشيدة لتلبية الطلب على الكهرباء ومواكبة التطور الصناعي والتجاري والسكني في إمارة الشارقة.

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