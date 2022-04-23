حصة بنت عيسى تؤكد اتمام صرف مكرمة محمد بن زايد

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إتمام صرف مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لجميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، الذين شملتهم المكرمة، وهم كافة مستحقي الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع، وجميع متلقي المساعدات الاجتماعية المسجلين في الحكومات المحلية بإمارات الدولة.

وثمّنت حصة بنت عيسى بوحميد، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية بمناسبة الشهر الفضيل، إضافة إلى المساعدات التي تصرف لهم شهرياً ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة في الدولة. وأكدت أن توجيهات القيادة تترجم سعينا لتقديم كافة أشكال الدعم والتمكين وتوفير الحياة الكريمة لكافة أبناء الوطن، مع تأكيد توجيه جميع المبادرات الحكومية لتعزيز جودة حياة أبناء الوطن ومختلف فئات المجتمع.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد إنه تم إنجاز تحويل المبالغ المستحقة ضمن مكرمة سموه للمستفيدين على مستوى الدولة في غضون 3 أيام عمل، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الحصول على المكرمة والاستفادة منها بمناسبة الشهر الفضل، مشيرة إلى أن مكرمة سموه غطت جميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، المستحقين للدعم، وقد تم توزيعها وفقاً للبنود والإجراءات المتبعة ضمن القانون الاتحادي بشأن المساعدات الاجتماعية.

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