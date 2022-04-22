هوايات قاتلة تصطاد «أصحابها» بعلاقات محفوفة بالخطر

المصدر: الإمارات اليوم

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، يظهر فيها أشخاص وهم يعانقون أو يداعبون حيواناتهم المفترسة، كأن غريزة القتل التي نشأت عليها بنات نوعها قد تعطلت لديها.

وتجتذب هذه النوعية من اللقطات أعداداً كبيرة من المتابعين، بعد أن تستوقفهم المشاهد الخطرة التي يظهر فيها مقتنو حيوانات، مثل الأفاعي والأسود والتماسيح والضباع، وهم يتصرفون كما لو كانوا في حضرة أصدقاء لهم، بسبب صعوبة ممارسة هذه النوعية من الهوايات القاتلة، أو غير المألوفة.

وفيما يشترك مقتنو الحيوانات المفترسة في عدد من السمات، أبرزها الانتماء إلى طبقة اجتماعية مرفهة، والاستمتاع بالمغامرة، يتساءل كثيرون عن الكلفة المالية لتربية حيوان مفترس داخل المنزل أو المزرعة، خصوصاً أن بعضها يحتاج إلى ما يزيد على 10 كيلوغرامات من اللحم يومياً.

ما موقف القانون من تربية الحيوانات المفترسة؟ وهل هناك شروط لتجارتها، واقتنائها، وما الجهات المختصة بالرقابة عليها؟

• تساؤلات عن الكلفة المالية لتربية حيوان مفترس داخل المنزل أو المزرعة خصوصاً أن بعضها يحتاج إلى 10 كيلوغرامات من اللحم يومياً.



• مقتنو الحيوانات المفترسة يشتركون بسمات أبرزها الانتماء إلى طبقة اجتماعية مرفهة وحب المغامرة.

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