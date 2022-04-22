مجلس الوزراء يعتمد عطلة عيد الفطر أسبوعاً يبدأ من 30 أبريل

المصدر: وام ■ أبوظبي

اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع، لتبدأ العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم السبت 30 أبريل الجاري حتى الجمعة الموافق السادس من مايو 2022.

يشمل قرار العطلة الرسمية كل الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية يوم الإثنين التاسع من مايو 2022.

• الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية يستأنف 9 مايو.

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