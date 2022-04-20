محمد بن راشد: زايد ..أطعم البشر وسقى الشجر ..وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"" في يوم زايد للعمل الإنساني .. نستذكر الوالد المعلم المؤسس ..قدوتنا في العمل الإنساني، الذي أطعم البشر .. وسقى الشجر .. ورحم الفقير .. وسد حاجة المسكين.. وكان للأيتام والمحتاجين قلباً ووطناً وسكناً.. رحمه الله وأسكنه جناناً عرضها السماوات والأرض .. آمين"

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