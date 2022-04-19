برنامج ذكي لبيع المركبات المحجوزة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، تنفيذ التحوّل الذكي لبرنامج مصادرة وبيع المركبات المحجوزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد العامة والشركاء، استناداً إلى مبادرة حكومة الإمارات الذكية لتسريع وتيرة التحوّل الذكي في الجهات الحكومية على المستوين الاتحادي والمحلي، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، المقدم دكتور محمد عبدالله البحار، إن «البرنامج الذكي يتولى فرز المركبات المحجوزة التي ينطبق عليها قانون البيع بالمزاد العلني والتدقيق عليها، ومباشرة حلقة الإجراءات القانونية دون أي أوراق، كما أنه يحقق الربط الذكي بين جميع الجهات الداخلية والخارجية من الشركاء، ليضمن بذلك سرعة التنفيذ وجودة الإجراءات والشفافية في الخدمة، لضمان كفاءة الخدمات، وتحقيق رضا المتعاملين».

وأوضح أن «القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تسعى إلى أتمتت معظم الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء، لتحقيق الريادة في جميع المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، التي تسعى إلى حفظ الأمن والأمان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news