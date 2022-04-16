شاهد ..محمد بن راشد يتفقد الأسعار في جمعية الاتحاد التعاونية بدبي

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو يتفقد الأسعار وتوافر السلع الأساسية في جمعية الاتحاد التعاونية بالورقاء.



وأثنى رواد التواصل على مبادرة سموه، مؤكدين أنها تعكس حرصه الكبير ومتابعته الشخصية المتواصلة لحاجات الناس، لضمان إسعاد المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات فضلاً عن التزام الجمعيات والأسواق بالأسعار المحددة وعدم رفعها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يظهر فيه #محمد_بن_راشد وهو يتفقد الأسعار وتوافر السلع الأساسية في جمعية الاتحاد التعاونية بالورقاء، وقد أثنى رواد التواصل على مبادرة سموه، مؤكدين أنها تعكس حرصه الكبير على متابعة كل شاردة وواردة في المجتمع#الامارات_اليوم pic.twitter.com/FuFlrUFajP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 16, 2022

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