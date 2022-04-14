«كهرباء دبي» تقدم 10 ملايين درهم لدعم «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تبرعها بـ10 ملايين درهم للمساهمة في جهود مبادرة «المليار وجبة»، التي تهدف إلى مساندة وتقديم الدعم الغذائي المستدام للفئات الأقل حظاً والأكثر حاجة في 50 دولة، وفي مقدمتهم الأطفال واللاجئون والنازحون وضحايا الكوارث والأزمات.

ويأتي تبرع الهيئة في سياق توالي مساهمات المؤسسات والأفراد من داخل الإمارات وخارجها في المبادرة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، بما يجسد المسؤولية الأخلاقية والالتزام الإنساني من الإمارات للعالم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن مبادرة «المليار وجبة» تضاف إلى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإنسانية والاجتماعية، التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء الإنساني، عبر تقديم نموذج ريادي يُحتذى على مستوى العالم في التنمية المستدامة، خصوصاً في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم جراء الأزمات السياسية والصحية والطبيعية.

وانطلقت المبادرة تحت شعار «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»، ابتداءً من شهر رمضان، لصناعة الفرق، ورسم الابتسامة على وجوه الفئات الأقل حظاً في الدول المستهدفة، استكمالاً لما تم إنجازه العام الماضي بتوزيع 220 مليون وجبة ضمن حملة 100 مليون وجبة، من خلال الهدف الجديد المتمثل بالوصول إلى مليار وجبة.

وتسهم المبادرة في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، ودعماً تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تسعى للقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.

وتتيح المبادرة من خلال شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية تقديم وجبة يومية، تبعد شبح الجوع عن المحتاجين، مقابل تبرعات تبدأ من درهم واحد فقط، يمكن من خلاله تمويل المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة.

وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة، هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae التحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات». كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

كما يمكن التبرع لمبادرة «مليار وجبة» من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة التمويل الجماعي للمبادرة على الرابط https://yallagive.com/en/1b-meals

• «المليار وجبة» تستقبل التبرعات عبر الحساب المصرفي ومركز الاتصال والرسائل النصية والموقع الإلكتروني.

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