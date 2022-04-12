"عزيزي للتطوير العقاري" تقدم 10 ملايين درهم لمبادرة الـ"مليار وجبة"

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" المساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي من الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، ميرويس عزيزي: "تسرنا المساهمة في مبادرة المليار وجبة، التي أطلقت حراكاً مجتمعياً يجسد قيم العطاء والتضامن، بقيادة حكيمة والتزام إنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وهي حتماً المبادرة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيراً في دعم جهود التصدي للجوع عالمياً. وفيما يعاني 800 مليون إنسان في العالم من سوء التغذية، واجب كلٍ منا أن يساهم في توفير مستقبل أفضل يكون فيه لكل شخص القدرة على الحصول على التغذية الصحية التي يحتاجها. سوف نساند بقوة هذه القضية الإنسانية خلال السنوات المقبلة. ولأن الجهود الجماعية المشتركة أكثر تأثيراً من الجهد الفردي، نشجع الجميع على المساهمة في صناعة غد أسعد وأكثر صحة لمن هم بحاجة." وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" وعبر مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" 8009999

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