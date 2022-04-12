تشكيل مجلس أمناء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كلّ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يضم المجلس في عضويته: أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطّعام، وأمين عام جائزة الإعلام العربي، والأمين العام المُساعِد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

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