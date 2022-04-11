"التوطين" : 7 مزايا يوفّرها برنامج "نافس" للمواطنين العاملين في "الخاص"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن برنامج "نافس" الذي دشنته حكومة الإمارات نهاية العام الماضي، ضمن حزم ومبادرات "مشاريع الخمسين" يوفّر 7 مزايا رئيسة للمواطنين تشمل برامج تدريب متنوّعة، والدعم المالي للرواتب وغيرها، مما يشجع الكوادر الإماراتية على الانضمام للعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المزايا السبع تشمل "برنامج دعم رواتب المواطنين"، الخاص بالدعم الحكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص، و"برنامج مزايا" الذي يتضمّن علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في القطاع الخاص، تستهدف العاملين في بعض التخصصات المميزة مثل "المبرمجين، الممرضين، المحاسبين، المدققين، علماء البيانات"، بالإضافة إلى "برنامج الدعم المؤقت"، الخاص بتوفير الدعم المالي في حال فقدان الوظيفة في القطاع الخاص لمدة 6 شهور، ولأسباب تخرج عن سيطرة الموظف.

ووفقاً للوزارة شملت قائمة مزايا "نافس" كذلك، تقديم "علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص"، وهي علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وأيضاً "برنامج اشتراك" الذي تتحمّل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد لمدة 5 سنوات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد خلال هذه المدة، الإضافة إلى "برنامج دعم التدريب أثناء العمل"، والخاص بدعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في دخول برنامج التدريب المهني في القطاع الخاص من خلال "نافس"، وأخيراً "فرص العمل" حيث تعمل منصة "نافس" على ربط الباحثين عن عمل بالوظائف ذات الصلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news