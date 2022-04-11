ملصق إقامة الأجانب في الإمارات متاح إلكترونياً فقط

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأنها ستتوقف، اعتباراً من اليوم، عن إصدار قسيمة الإقامة للأجانب المقيمين في الدولة، وستستعيض عنها ببطاقة الهوية الإماراتية، الصادرة لهم، لتكون بديلاً لإثبات الإقامة.

وقالت إن النموذج السابق لقسيمة الإقامة سيكون متاحاً إلكترونياً فقط، عبر التطبيق الذكي للهيئة، مشيرة إلى أنها وضعت التسهيلات التقنية اللازمة للحصول على تفاصيل الإقامة، عبر نموذج مطبوع يمكن التقدم للحصول عليه ممهوراً بختم الهيئة، باستخدام تطبيقها، أو عبر منظومة الخدمات الذكية بوساطة الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae الذي يتيح طباعة نموذج تفاصيل الإقامة في ثلاث خطوات فقط.

وأوضحت الهيئة أنها عززت العمل مع المعنيين بقطاع الطيران، لتمكين حاملي الإقامات السارية، الموجودين خارج الإمارات، من القدوم إلى الدولة، وكذلك الحال للزائرين، في ضوء التحقق من استيفاء محددات الدخول عبر استخدام قارئ جوازات السفر المتاح لدى منصات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي في المطارات.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق استحداث نموذج موحد جديد، يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية في طلب واحد، موضحة أن قرار إلغاء القسيمة يهدف إلى تقليص الخطوات المرتبطة بإصدار الإقامة وتجديدها.

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